Похороны Александра Градского пройдут на Ваганьковском кладбище

Александр Градский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похороны Александра Градского, народного артиста России, певца и композитора, состоятся на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере культуры. По его словам, именно такое решение приняли близкие Александра Градского.

Ранее в СМИ появилась информация, что похороны Александра Градского планируют провести на Кузьминском кладбище. В качестве причины для такого решения указывался тот факт, что на этом кладбище похоронены родители Александра Градского.

Церемония прощания с Александром Градским пройдет в театре "Градский холл" в среду, 1 декабря 2021 года.

Напомним, Александр Градский умер на 73-м году жизни. О трагедии стало известно ранним утром в воскресенье, 28 ноября 2021 года. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.