Прощание с Александром Градским пройдет в театре "Градский холл" 1 декабря 2021

Александр Градский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Церемония прощания с Александром Градским пройдет в театре "Градский холл" в среду, 1 декабря 2021 года. Об этом рассказал ТАСС представитель культурного учреждения.

По его словам, точное время проведения траурного мероприятия станет известно позднее. О нем сообщат дополнительно.

Как ранее писал сайт kp.ru, похороны Александра Градского планируют провести на Кузьминском кладбище. Предположительно, его могила будет рядом с местом погребения родителей.

Напомним, народный артист России, известный певец и композитор Александр Градский умер в воскресенье, 28 ноября, в возрасте 82 лет. Предварительной причиной смерти называют инфаркт головного мозга.

В августе Александр Градский переболел коронавирусом. Болезнь победить удалось, но полноценно восстановиться после нее музыкант так и не смог, что было особенно заметно во время шоу "Голос", где композитор был одним из наставников.