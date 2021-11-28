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Звезды28 ноября 2021 11:37

Похороны Александра Градского планируют провести на Кузьминском кладбище

О месте похорон Александра Градского журналистам сообщил знакомый с ситуацией источник
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Александр Градский

Александр Градский

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Похороны Александра Градского, народного артиста России, известного певца и композитора, планируют провести на Кузьминском кладбище. Об этом в воскресенье, 28 ноября 2021 года, РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В качестве причины для такого решения указывается тот факт, что на этом кладбище похоронены родители Александра Градского. По словам источника, рядом с ними будет и могила музыканта.

Напомним, Александр Градский умер на 73-м году жизни. О трагедии стало известно ранним утром в воскресенье, 28 ноября 2021 года. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Незадолго до смерти в крови Александра Градского обнаружили высокое количество антител к коронавирусу. Анализы на COVID-19 у него брали во время госпитализации.