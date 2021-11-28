Что произошло в ночь на 28 ноября

Российский композитор Александр Градский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитый российский композитор и певец Александр Градский умер на 73-м году жизни. О трагическом событии стало известно ранним утром в воскресенье, 28 ноября. Двумя днями ранее артист поступил в больницу с подозрением на инсульт.

С 1 декабря 2021 года автоматическая индексация пенсий ожидает ряд российских пенсионеров. Повышение размера выплат коснется трех категорий пожилых людей, напоминает Пенсионный фонд.

Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу трагедии на шахте "Листвяжная". Понтифик направил телеграмму в адрес президента России Владимира Путина.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович прокомментировала утверждения о том, что предлагаемые в мире вакцины от коронавируса якобы являются недостаточно проверенными. Она подчеркнула, что эта информация не соответствует действительности.

Ученые из Ариэльского университета в Израиле выяснили, что миллиметровые радиоволны позволяют уничтожить 99% коронавируса на поверхностях. От патогенов удалось избавиться за две секунды.

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая предугадала появление нового штамма коронавируса "омикрон", заявила, что заболевание им вызывает необычные симптомы у молодых людей. В первую очередь, по ее словам, они чувствуют сильную усталость.

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко рассказал, как прошел визит в медучреждение противников вакцинации от коронавируса. По его словам, диалога между медиками и антиваксерами не сложилось.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что ее беспокоит возможность бесконтактной передачи нового штамма коронавируса, названного "омикрон".

Израиль закроет границы для иностранцев из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Ограничение будет действовать как минимум две недели, решили на экстренном совещании министерская комиссия по борьбе с COVID-19.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что власти страны находятся в ходе переговоров по вопросам поставки оружия. Раскрывать подробности он, однако, отказался.

Специалисты ООН проанализировали демографические процессы в ряде стран и описали полученный результат в одноименном документе. Оказалось, что население Украины сокращается одним из самых быстрых темпов в мире.