Названа причина смерти Александра Градского

Александр Градский Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Причиной смерти народного артиста России, певца и композитора Александра Градского стал инфаркт головного мозга. Об этом сообщает Пятый канал.

В момент смерти музыкант находился в нейрореанимации московской клиники. Его госпитализировали в медицинское учреждение с инфарктом несколькими днями ранее.

Как ранее писал сайт kp.ru, соболезнования по случаю смерти Александра Градского выразил Первый канал, где Градский был одним из наставников шоу "Голос" на протяжении нескольких сезонов.

Напомним, Александр Градский умер на 73-м году жизни. О трагедии стало известно ранним утром в воскресенье, 28 ноября 2021 года.

Композитор и певец после перенесенного коронавируса выглядел все хуже. Уже во время поединков "Голоса" зрители обратили внимание на то, что Градский был обессилен, с трудом говорил и сидел молча с опрокинутой на плечо головой.