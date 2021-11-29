Путин подписал закон повышение до 10% ВВП порога для инвестирования средств ФНБ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение с 7% до 10% внутреннего валового продукта (ВВП) объема ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующий документ российского лидера за подписью опубликован на официальном портале правовой информации.

По состоянию на сегодняшний день по Бюджетному кодексу до достижения объема ФНБ, равного 7% ВВП, средства фонда в праве размещать только на депозитах или банковских счетах Центрального банка. В другие же активы возможно инвестировать средства, которые поступят в ФНБ выше данного порога.

С ведением нового закона порог увеличивается до 10%, позволяя повысить ликвидную часть ФНБ при неблагоприятных изменениях ценовой конъюнктуры. Документ был разработан правительством по поручению российского лидера. По оценке Министерства финансов РФ, новый порог будет достигнут фондом только к 2024 году.

Как писал сайт kp.ru, глава государства также подписал закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже недвижимости, если они покупают на эти средства новое жилье.