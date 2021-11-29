Тишковец предупредил о штормовом ветре в центральной части России 30 ноября 2021 года

30 ноября на Москву обрушится штормовой ветер. Осторожно, могут падать деревья и летать крыши! Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 ноября 2021 года тем, кто живет или по какой-то причине окажется в центральных регионах России, нужно будет не только подготовить зонтики и непромокаемую обувь, но и продумать безопасные маршруты. В этот день синоптики прогнозируют штормовой ветер. Предполагается, что ветер будет такой силы, что может повалить дерево, повредить крышу или снести какую-либо не самую прочную конструкцию. Прежде чем выйти из дома в этот день, рассчитайте все так, чтобы по возможности не проходить мимо опасных объектов.

Все о надвигающемся штормовом ветре рассказывает в своем Instagram метеоролог Евгений Тишковец. Специалист объясняет, что во всем виноват циклон «Бенедикт», который принесет в регион холодный атмосферный фронт.

«Первыми сильный ветер, в порывах до 17-22 м/с, встретят уже ближайшей ночью жители Черноземья (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области); утром шторм достигнет Поволжья (Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Нижегородская области, Мордовия, Татарстан, Марий Эл), а днем сложный ветровой режим – порывы до 19-24 м/с прогнозируется уже и в Центральной России (Брянская, Орловская, Тульская, Калужская, Рязанская области)», - пишет Тишковец.

По словам метеоролога, Москва и Подмосковье должны готовиться к сильному ветру во второй половине дня.

«В Москве и Подмосковье ветрено станет во второй половине дня и наиболее сильно станет задувать в период с 12 до 21 часа, когда скорость мгновенного ветра будет достигать 18-23 м/с», - пишет Тишковец.

Сила ветра измеряется по шкале Бофорта. Такой ветер, какой пройдет по центральной части России во вторник 30 ноября, классифицируется как «очень крепкий», его можно назвать даже «штормом». На один квадратный метр поверхности он создает нагрузку в 30-40 кг. В тот же день, 30 ноября, на Москву обрушатся такое количество осадков, что на каждый квадратный метр поверхности придется по два ведра дождя и снега. Подробности здесь.