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Политика29 ноября 2021 12:56

Рябков заявил, что работа по подготовке новой встречи Путина и Байдена находится в продвинутой стадии

Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рябков заявил, что работа по подготовке новой встречи Путина и Байдена находится в продвинутой стадии

Рябков заявил, что работа по подготовке новой встречи Путина и Байдена находится в продвинутой стадии

Фото: REUTERS

Работа по подготовке встречи президентов России Владимира Путина и Джо Байдена находится на продвинутой стадии. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что речь идёт о неочном контакте двух лидеров. По его словам, в ближайшее время будет ясность.

Как передает «Интерфакс», дипломат также сообщил, что прорабатывается встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсиекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме.