Рябков заявил, что работа по подготовке новой встречи Путина и Байдена находится в продвинутой стадии Фото: REUTERS

Работа по подготовке встречи президентов России Владимира Путина и Джо Байдена находится на продвинутой стадии. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отметив, что речь идёт о неочном контакте двух лидеров. По его словам, в ближайшее время будет ясность.

Как передает «Интерфакс», дипломат также сообщил, что прорабатывается встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсиекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме.