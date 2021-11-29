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Политика29 ноября 2021 13:18

Магдалена Андерссон снова избрана премьер-министром Швеции

Лидер СДРПШ стала главой шведского правительства второй раз менее чем за неделю
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Магдалена Андерссон

Магдалена Андерссон

Фото: REUTERS

Новый лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалена Андерссон второй раз менее чем за неделю была избрана премьер-министром королевства, не получив возражений парламентского большинства

За назначение лидера СДРПШ проголосовал 101 депутат, 75 парламентариев при голосовании воздержались. Против избрания проголосовали 173 депутата, таким образом необходимое возражение парламентского большинства получено не было.

«Так как менее половины членов парламента проголосовали против, Магдалена Андерссон избрана премьер-министром», - заявил спикер Андреас Норлен.

Напомним, 24 ноября шведское правительство возглавил новый премьер-министр. Впервые в истории страны эту должность заняла женщина. Премьером стала 54-летняя Магдалена Андерссон, сменившая Стефана Лёвена, который ушел в отставку в начале ноября. Однако спустя несколько часов после утверждения политик была вынуждена подать в отставку из-за распада коалиции.