Набиуллина ожидает сохранения жесткой политики ЦБ до возвращения инфляции к 4% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России, вероятнее всего, сохранить жесткую политику, поскольку уровень инфляции в стране пока превышает прогнозы Центробанка, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы повысили ставку, и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели», – сказала глава регулятора в ходе встречи Ассоциации европейского бизнеса.

По словам Набуллиной, сегодня инфляция в России в два раза превышает цель в 4%. Если не вернуть ее к целевым показателям, то закручивание инфляционной спирали станет необратимым, предупредила она.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель ЦБ заявила, что инфляция в России к концу 2021 года составит от 7,4% до 7,9 %. Денежно-кредитная политика позволит снизить темпы роста цен почти вдвое – до 4-4,5%, в дальнейшем инфляция будет находиться рядом с целевыми 4%, отметила Набиуллина.