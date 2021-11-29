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В мире29 ноября 2021 14:28

Президент Польши заявил о риске миграции афганцев в Европу через Россию

Анджей Дуда назвал сценарий сухопутной миграции в Европу из Афганистана через Россию реальным
Мария ПАВЛОВА
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Президент Польши Анджей Дуда предупредил о возможном появлении новых маршрутов мигрантов из Афганистана в ЕС через территорию России.

Президент Польши Анджей Дуда предупредил о возможном появлении новых маршрутов мигрантов из Афганистана в ЕС через территорию России.

Фото: REUTERS

Польский президент Анджей Дуда заявил о риске появления новых миграционных маршрутов, которыми могут воспользоваться жители Афганистана, желающие перебраться в европейские страны. Дуда предположил, что мигранты могут двинуться в Европу через территорию России. Такое заявление президент Польши сделал во время совместной конференции Вишеградской группы (лидеров Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) в Будапеште.

«Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана пойдут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет», - сказал Анджей Дуда.

Выразив надежду, что российские власти не допустят такой ситуации, Дуда подчеркнул, что риск ее возникновения «абсолютно реален».

Дуда упомянул о миграционном кризисе на белорусско-польской границе, заявив, что эта акция была спланирована белорусскими властями. Дуда упомянул о дополнительных санкциях в отношении Белоруссии в случае попыток переправить мигрантов в ЕС на самолетах.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе спровоцирован западными странами с целью сдерживания белорусской армии в случае возникновения конфликта, одним из участников которого может оказаться Россия.