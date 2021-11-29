Вирусолог Альтштейн предрек, что штамм омикрон станет концом пандемии Фото: Иван МАКЕЕВ

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что после приспособления человечества к новому штамму коронавирусной инфекции, пандемия закончится.

"Скорее всего, это тот вирус, который мы давно ждем и который будет адаптирован к человеку и не будет у него вызывать тяжелых последствий. Я думаю, что, если он действительно хорошо распространится по миру, на этом все и закончится", - пояснил он в беседе с изданием Lenta.ru.

Альтштейн добавил, что нужно изучить, какое влияние вирус будет оказывать на пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов объяснял телеканалу "360" чем может быть опасен новый штамм.

"Если у него будет преимущество, от него ничего не спасет. Он распространится, как "дельта". Это будет вопрос времени и того, с каким пиком, то есть как высоко волна эта пойдет", - констатировал он.

Напомним, учёные из Ботсваны, ЮАР и Гонконга выявили новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом COVID-19. Вирус имеет почти 50 мутаций и получил название B.1.1.529. Позднее его обозначили греческой буквой "омикрон", передает RT.