Оперштаб принял новые ограничения в России из-за штамма коронавируса «омикрон»

В России из-за омикрон-штамма ограничили въезд жителям ряда стран. Фото: REUTERS

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России обнародовал новые ограничения, принятые из-за омикрон-штамма, информирует Роспотребнадзор.

На территорию России с полуночи 28 ноября ограничен въезд иностранных граждан, проживающих на территории ряда стран. Это ЮАР, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Эсватини, Танзания, Специальный административный район Гонконг. Также ограничен въезд в РФ иностранных граждан, которые находились на указанных территориях в течение последних 10 дней, говорится в сообщении.

Россиян, которые прибывают из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга, КНР, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии и иностранцев, которые въезжают из КНР, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии, будут в экспресс-порядке тестировать на коронавирус.

Приостановка авиасообщения с Танзанией продлевается до 1 февраля 2022 года включительно.

«На территории России данный штамм на текущий момент не обнаружен. Тест-системы на коронавирус, которые применяются в стране, способны выявить данный вариант», - уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее на kp.ru сообщалось, что главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сделал заявление о сроках окончания пандемии коронавируса. По мнению Альтшейна, пандемия закончится после приспособления человечества к новому штамму коронавирусной инфекции «омикрон».