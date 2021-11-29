Медведев заявил о недопустимости возникновения в России этнических анклавов

Дмитрий Медведев заявил о недопустимости создания этнических анклавов на территории России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О недопустимости возникновения на территории России этнических анклавов заявил на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что отсутствие возможности адаптироваться приводит к изоляции и маргинализации иммигрантов.

«Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране. Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов», - отметил Медведев.

Также Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость регулировать внутреннюю миграцию между российскими регионами.

Медведев отметил, что россияне предпочитают переезжать из Восточной Сибири, Дальнего Востока и регионов Крайнего Севера в центр, на северо-запад и юго-запад России, преимущественно в Москву, Петербург и Краснодарский край. Подчеркнув, что такая миграция не нарушает российских законов, Дмитрий Медведев тем не менее призвал обратить на эти процессы особое внимание.

«Это само по себе вполне законное перемещение большого количества людей. Тем не менее это создает диспропорции в расселении людей по территории страны, эти диспропорции увеличиваются, и этот вопрос тоже должен быть в зоне нашего особого внимания», - отметил он.

Медведев заявил о необходимости усиления государственного контроля в сфере миграции и организации цифрового управления миграционными процессами.

«Надо подумать над повышением государственного контроля в сфере миграции. Мы меры в этом направлении предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», - отметил он.

Заместитель председателя Совбеза коснулся также вопросов роста преступности в среде мигрантов и необходимости легального привлечения трудовых мигрантов.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил об опасности появления новых маршрутов нелегальной миграции, в частности, сухопутного маршрута перемещения жителей Афганистана через территорию Российской Федерации в страны ЕС.