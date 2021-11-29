Глава ВОЗ Гебрейесус призвал бороться за равный доступ всех стран к вакцинам

Глава ВОЗ выступил за равные возможности в получении вакцины для всех стран. Фото: REUTERS

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о необходимости обеспечения равного доступа к вакцинам для всех государств. Эту проблему он поднял, выступая на открытии специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве в понедельник, 29 ноября.

Гебрейесус отметил, что более 80 процентов вакцины приходится на 20 стран и назвал эту ситуацию «вакцинным кризисом». В то время, как в одних странах вакцину получают здоровые люди и люди с минимальным риском серьезного развития заболевания, в других странах нет возможности привить даже сотрудников здравоохранения.

«Мы предупреждали, что самые бедные и уязвимые страны будут затоптаны в мировой давке за вакцины», - сказал глава ВОЗ.

Тедрос Гебрейесус отметил, что это неравенство дает возможность вирусу распространяться и эволюционировать по непредсказуемому пути и призвал обеспечить равный доступ к препаратам по всему миру, чтобы к середине 2022 года было привито 70 процентов населения каждой страны.

«Равный доступ к препаратам по всему миру — это не благотворительность, но главный интерес для каждой страны», — резюмировал руководитель ВОЗ.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Центр Гамалеи начал разработку вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса.