Песков заявил, что решение о дополнительных ограничениях из-за омикрон-штамма будет принимать Оперштаб Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Введение в России дополнительных ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» будет принимать Оперативный штаб правительства, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это зависит от рекомендации правительственного штаба», – сказал пресс-секретарь президента РФ в беседе с ТАСС.

Песков объяснил, что именно в Оперштабе правительства формулируются основные подходы для борьбы с коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, ранее представитель Кремля сообщил, что Россия будет предпринимать дальнейшие шаги для противодействия распространению омикрон-варианта коронавируса в зависимости от того, какие выводы сделают ученые о степени его опасности.

Напомним, Оперативный штаб по противодействию пандемии уже сформулировал некоторые новые ограничительные меры для противодействия появлению и распространению в России омикрон-штамма коронавируса и вскоре должен обнародовать эти ограничения.