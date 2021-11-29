Гинцбург сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса может начаться в конце декабря 2021

Вакцинация подростков от коронавируса может начаться в конце декабря 2021 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вакцинация против коронавирусной инфекции подростков в возрасте от 12 до 17 лет может стартовать в России уже в конце декабря этого года, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцинация подростков 12-17 лет начнется в конце декабря», – сказал вирусолог журналистам.

По его словам, еще через два месяца может начаться вакцинация детей в возрасте 6 до 11 лет. Для этого должна быть одобрена соответствующий препарат, уточнил Гинцбург.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М». Препарат в ходе исследований показал высокую безопасность и эффективность. Он состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно с интервалом 21 день. В ведомстве сообщили, что препарат создан на той же платформе, что и вакцина «Спутник V».