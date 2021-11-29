Скворцова заявила об эффективности «Мир-19» против омикрон-штамма коронавируса

ФМБА заявило об эффективности «Мир-19» против омикрон-штамма коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российский препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19» эффективен против нового штамма «Омикрон», заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Как рассказала глава ФМБА в эфире телеканала «Россия 24», агентство ставило задачу разработать противовирусные этиотропные препараты, которые бы независимо от появления новых мутаций оставались бы универсальными. «Мир-19», отметила она, как раз является таким средством.

По словам Скворцовой, вторая фаза клинических исследований препарата подтвердила его преимущество перед другими лекарствами от коронавируса.

Как писал сайт kp.ru, ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи начал разработку вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», адаптированных для нейтрализации нового омикрон-штамма.

Напомним, «Мир-19» был запантенован в апреле 2021. Это средство, которое вводится интраназально (через нос) или ингаляционно и прекращает размножение новой коронавирусной инфекции, а также ее тяжелые осложнения - пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.