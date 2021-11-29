В США заявили, что не высылают российских дипломатов: Это не карательная мера Фото: REUTERS

Соединенные Штаты Америки настаивают на том, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из страны нельзя рассматривать как высылку. Об этом заявила замглавы пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

- Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом, - сказала Портер.

Представитель Госдепа также отметила, что американская сторона предъявляет к российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским.