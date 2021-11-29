МИД РФ пообещал ответить на высылку 27 российских дипломатов из США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не намерена молчать и обязательно ответит на решение Соединенных Штатов выслать из страны 27 российских дипломатов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Обязательно. Мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала мы не можем не отвечать», – приводит слова дипломата «Интерфакс».

Как отметил Рябков, США пора перестать практиковать высылку российских дипломатических сотрудников.

Как писал сайт kp.ru, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 27 дипломатов РФ вместе с семьями покинут Соединенные Штаты 30 января 2022 года. Он сообщил, что у супруг дипломатов отбирают аккредитацию, а детям не дают визы. По словам посла, Соединенные Штаты по-прежнему воспринимают Россию как противника.

Напомним, ранее группа американских сенаторов обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой принять меры, чтобы Россия увеличила число сотрудников посольства США в Москве. В противном случае сенаторы предлагают выслать из страны 300 российских дипломатов.