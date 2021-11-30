Антонов обвинил Госдеп в преднамеренном искажении фактов о высылке российских дипломатов из США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госдепартамент США пытается ввести в заблуждение мировую общественность, преднамеренно искажая факты о высылке российских дипломатов из США. Об этом заявил в понедельник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его мнению, замглавы пресс-службы Госдепа Джалины Портер, которая утверждала, что отъезд 55 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру, слукавила.

- В Госдепартаменте вновь лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты, - заявил Антонов ТАСС.

Ранее замглавы пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что Соединенные Штаты Америки настаивают на том, что предстоящий в 2022 году отъезд 54 российских дипломатов из страны нельзя рассматривать как высылку. Она отметила, что это "не карательная мера", а РФ была уведомлена об этом заранее.