Комплекс «Панцирь» станет основой российской системы по борьбе с БПЛА

ЗРПК «Панцирь» станет основой российской системы по борьбе с БПЛА

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М» станет один из основных элементов российской системы борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил заместитель гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергей Михайлов в ходе международной выставки EDEX 2021 в Каире.

По его словам, для современных комплексов ПВО борьбе с БПЛА является одной из актуальнейших задач. Сейчас в России производят два типа систем по борьбе с беспилотниками — предполагающие радиоэлектронное подавление и физическое уничтожение, уточнил Михайлов.

- Сеть, объединяющая оба типа систем, была впервые представлена на выставке EDEX 2021, и «Панцирь-С1М» станет одним из ключевых ее компонентов, в частности группы средств физического поражения БЛА, — цитирует Михайлова ТАСС.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. На кадрах видно, как взлетает ракета, освещая яркими вспышками окружающее пространство. Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море, успешно поразив условную цель, рассказали журналистам в Министерстве обороны России. Полет ракеты прошел по заданным параметрам, мишень была поражена прямым попаданием. В ведомстве уточнили, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.