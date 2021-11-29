Видео запуска гиперзвуковой ракеты с фрегата "Адмирал Горшков" опубликовало Минобороны

Испытания прошли успешно Фото: Кадр видео

Министерство обороны России опубликовало видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. На кадрах видно, как взлетает ракета, освещая яркими вспышками окружающее пространство.

Как ранее писал сайт kp.ru, экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море, успешно поразив условную цель, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

Полет ракеты прошел по заданным параметрам, мишень была поражена прямым попаданием. В Ведомстве уточнили, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Напомним, в начале октября 2021 ВМФ России впервые испытал гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск". Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.