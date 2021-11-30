Падение британского истребителя с авианосца попало на видео

Падение истребителя Великобритании с авианосца попало на видео
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Британский журналист Себ Хаггарт опубликовал видео падения стелс-истребителя F-35B Королевских ВВС с авианосца Queen Elizabeth.
Инцидент произошел 17 ноября 2021 года. Тогда в министерстве обороны Великобритании сообщили, что пилот катапультировался и благополучно вернулся на корабль. Было начато расследование инцидента, поэтому на данный момент было бы неуместно делать дальнейшие комментарии, заметили в ведомстве.
На опубликованных кадрах видно, как самолет падает сразу после взлета.
- Слава богу, он все еще с нами! Это все, что я могу сказать, — написал Хаггарт у себя в Twitter.
При этом причины произошедшего до сих пор неизвестны. Журналисты местного издания Daily Mail считают, что истребитель упал из-за попадания заглушки в двигатель при взлете, так как наземная бригада не вынула заглушку при подготовке авиасудна.