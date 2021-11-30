В Британии уменьшен срок ревакцинации от коронавируса до трех месяцев из-за штамма «омикрон»

В Великобритании уменьшен срок ревакцинации от коронавируса до трех месяцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Саджид Джавид уменьшил срок ревакцинации от коронавирусной инфекции с шести до трех месяцев.

- Я попросил JCVI (Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации) срочно рассмотреть способы расширения программы вакцинации после появления нового штамма «омикрон»... Я принял их совет наполовину уменьшить интервал для ревакцинации с шести до трех месяцев, — написал британский министр в Twitter.

Ранее в Великобритании был выявлен третий случай заболевания новым омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Уточнялось, что третий зараженный омикрон-штаммом сдал положительный тест после поездки в Южную Африку. В настоящее время он уже покинул территорию Великобритании. Два предыдущих случая были зафиксированы в Челмсфорде и Ноттингеме, сейчас в этих районах проводится целенаправленное тестирование населения. Двое зараженных находятся на самоизоляции. Это реальное напоминание о том, что пандемия еще далека от завершения, отметил глава британского минздрава Саджид Джавид.