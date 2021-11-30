В РФПИ заявили, что для исследования эффективности "Спутника V" против нового штамма "омикрон" нужно три недели Фото: Мария ЛЕНЦ

Для исследования эффективности вакцины «Спутник V» против нового штамма «омикрон» необходимо три недели. Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«"Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций ... Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку [эффективности вакцины от "омикрона"]», - сказал глава РФПИ в интервью телеканалу CNBC.

Напомним, ранее в Центре им. Гамалеи заявили о начале разработки вакцины от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», адаптированных для нейтрализации нового штамма. Как сообщил глава РФПИ, если потребуется модификация, Российский фонд прямых инвестиций поставит несколько сотен миллионов бустирующих доз «Спутника» против «Омикрона» к 20 февраля 2022 года.