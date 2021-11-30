Российская разведка сообщила, что США давят на ЕС по украинскому вопросу

СВР сообщила, что США давят на ЕС по украинскому вопросу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская Служба внешней разведки сообщила, что Соединенные Штаты Америки оказывают давление на ЕС по украинскому вопросу.

Согласно данным разведки, американские и британские представители пытались распространить ложные сведения о якобы угрозе «российского вторжения» на Украину. При этом послы стран ЕС понимают, что США и Британия пытаются выставить Россию «виновницей всех бед».

- Дипломаты видят, что украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях. В странах ЕС, которые сами сталкиваются с острыми проблемами, не хотят кормить коррумпированную украинскую власть, — говорится в сообщении СВР.

Ранее отставной офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер заявила, что в гипотетическом столкновении США с Россией из-за Украины у Штатов, вероятнее всего, будут масштабные потери. Такую войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан, отметила она. Также Коффлер отметила, что в целях «самообороны» российская сторона может прибегнуть к превентивному ответу, нанеся разрушительный космический и кибернетический удары по Соединенным Штатам.