Лавров заявил, что США обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию у границ

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США со всех сторон обложили Россию военными базами и нагнетают военную истерию вокруг российских границ. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова «Диалог во имя будущего»

«То, что Соединенные Штаты обложили нас со всех сторон своими военными базами - это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России)», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Как отметил Лавров, все это не мешает Вашингтону постоянно обвинять Россию в проведении военных учений на своей собственной территории. Глава МИД РФ также отметил, что США внедряют конфронтационные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где ранее были объединительные и конструктивные настроения.

Напомним, накануне российская Служба внешней разведки сообщила, что США оказывают давление на Евросоюз по украинскому вопросу. Согласно представленным данным, американские и британские представители пытались распространить ложные сведения о якобы угрозе «российского вторжения» на Украину.