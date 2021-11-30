Министр тонущей страны Тувалу призвал США и Россию снизить выбросы парниковых газов

В тонущем государстве призвали США и Россию снизить выбросы парниковых газов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе призвал Соединенные Штаты Америки и Россию снизить выбросы парниковых газов.

В интервью «Ленте.ру», он посоветовал двум странам перевести заводы на возобновляемые источники энергии, указав на то, что стихийные бедствия в мире происходят все чаще.

- Мы просим лидеров крупных стран не ограничиваться экономическими решениями, а смотреть на благополучие наших стран, потому что продолжать жить в окружающей среде, безопасной и надежной для будущих поколений, также в интересах США и России, — сказал он.

Ранее в Государственной думе в первом чтении приняли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Согласно закону, крупные компании должны будут отчитываться о вредных выбросах в атмосферу. Это касается организаций с выбросами более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год до 2024 года и 50 тыс. тонн - после 2024 года. Остальные же компании могут предоставлять углеродную отчетность на добровольной основе.