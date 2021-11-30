Лавров и Блинкен планируют обсудить саммит Путина и Байдена на полях СМИД ОБСЕ

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудят саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена на полях СМИД ОБСЕ.

- Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов. Конечно, это будет обязательно обсуждаться, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что работа по подготовке встречи глав государств находится на продвинутой стадии. Он отметил, что речь идет о неочном контакте двух лидеров. По его словам, в ближайшее время будет ясность. Рябков подчеркнул, что значимость мероприятия от его формата «никак не уменьшается». Дипломат также сообщил, что прорабатывается встреча Лаврова с Блинкеном в Стокгольме.