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Здоровье30 ноября 2021 9:57

Иммунолог Жемчугов объяснил, нужна и в России учащенная ревакцинация от COVID-19

Иммунолог Владислав Жемчугов поддержал сокращение сроков для ревакцинации от коронавируса
Елена АКИМОВА
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Иммунолог Владислав Жемчугов поддержал сокращение сроков для ревакцинации от коронавируса

Иммунолог Владислав Жемчугов поддержал сокращение сроков для ревакцинации от коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После появления нового штамма коронавируса в Великобритании, в стране приняли решение сократить срок ревакцинации от COVID-19 с полугода до трех месяцев.

Специалист по особо опасным инфекциям иммунолог Владислав Жемчугов объяснил, может ли такой сценарий быть реализован в России. Эксперт уверен, что это было бы логичным решением.

- Это логичная мера, потому что количество антител к обновленному штамму меньше, вирус ускользает от вакцинного иммунитета, - отметил Владислав Жемчугов в беседе с Ридусом.

Он полагает, что сокращение сроков поможет противостоять омикрон-штамму. Либо есть еще одно решение – это создание новой вакцины, приспособленной к выявленному штамма.

- По этому пути, насколько я в курсе, пошли гамалеевцы. „Пфайзер“ тоже сообщал об этом. Это более нормальный путь, - заключил иммунолог.

Эксперт отметил, что обновленная вакцина будет гораздо эффективней, чем старая вакцина, рассчитанная на уханьский штамм.