Центробанк предложил не продлевать льготную ипотеку на новостройки

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предлагает не продлевать льготную ипотеку на новостройки, указав на наличие других, более адресных, программ.

- Ту льготную ипотеку, которая пришла на замену 6,5%, мы предлагаем не продлевать. У нас есть и другие льготные программы - более адресные, они работающие, они как раз направлены на то, чтобы поддержать ипотеку среди тех групп населения, где, на наш взгляд, это необходимо, — сказала глава Банка России в разговоре с журналистами.

Она добавила, что продление ипотеки может поддержать рост цен на недвижимость в стране.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России, вероятнее всего, сохранит жесткую политику, поскольку уровень инфляции в стране пока превышает прогнозы Центробанка. Об этом она заявила в ходе встречи Ассоциации европейского бизнеса. По словам Набуллиной, сегодня инфляция в России в два раза превышает цель в 4%. Если не вернуть ее к целевым показателям, то закручивание инфляционной спирали станет необратимым, предупредила она.