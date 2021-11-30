Комитет Совфеда одобрил концепцию законопроекта о QR-кодах в общественных местах

В Совфеде одобрили концепцию законопроекта о QR-кодах в общественных местах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитет Совфеда по образованию и науке одобрил концепцию проекта закона об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах.

Как отметил член комитета Петр Тултаев, законопроект «носит срочный характер» из-за текущей эпидемиологической ситуации.

- Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан, — сказал он, призвав поддержать проект.

Председатель комитета Лилия Гумерова отметила, что ситуация требует оперативного решения. Она допустила, что власти немного запоздали с законодательными инициативами.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 32 648 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, что является минимум с 15 октября 2021 года. Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 2788. На втором месте по количеству заразившихся оказалась Московская область с показателем 2215. Тройку замыкает Санкт-Петербург, где зарегистрировали 2103 инфицированными за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки полностью выздоровели 33 442 человека, а также зафиксировали 1 229 летальных исходов.