Силуанов заявил, что граждане получат поддержку в полном объеме, если инфляция выйдет за рамки прогноза Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дополнительных факторов роста инфляции в России пока нет, однако, если инфляция начнет выходить за прогнозируемые рамки, то в первую очередь будет оказана помощь гражданам, нуждающимся в господдержке. Такое заявление сделал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов

«Мы будем систему отслеживать, и, если инфляция будет выходить за наши прогнозируемые параметры, мы будем принимать соответствующие решения", - заявил министр в интервью телеканалу «Россия-24», отметив, что возможны «разные сценарии развития событий инфляционных», и она может отличаться от параметров, заложенных в бюджет.