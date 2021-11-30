Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика30 ноября 2021 11:24

Силуанов заявил, что граждане получат поддержку в полном объеме, если инфляция выйдет за рамки прогноза

Глава Минфина заявил об отсутствии дополнительных факторов роста инфляции в России
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Силуанов заявил, что граждане получат поддержку в полном объеме, если инфляция выйдет за рамки прогноза

Силуанов заявил, что граждане получат поддержку в полном объеме, если инфляция выйдет за рамки прогноза

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дополнительных факторов роста инфляции в России пока нет, однако, если инфляция начнет выходить за прогнозируемые рамки, то в первую очередь будет оказана помощь гражданам, нуждающимся в господдержке. Такое заявление сделал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов

«Мы будем систему отслеживать, и, если инфляция будет выходить за наши прогнозируемые параметры, мы будем принимать соответствующие решения", - заявил министр в интервью телеканалу «Россия-24», отметив, что возможны «разные сценарии развития событий инфляционных», и она может отличаться от параметров, заложенных в бюджет.