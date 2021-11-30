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Политика30 ноября 2021 12:08

Столтенберг напомнил, что НАТО не гарантирует коллективную безопасность партнеров, включая Украину

Глава альянса назвал Киев ценным партнером
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Столтенберг напомнил, что НАТО не гарантирует коллективную безопасность партнеров, включая Украину

Столтенберг напомнил, что НАТО не гарантирует коллективную безопасность партнеров, включая Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс гарантирует коллективную безопасность только членов НАТО, но не стран-партнеров, в том числе Украины. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я думаю, что важно делать различие между союзниками по НАТО и партнером, Украиной. Союзникам по НАТО мы гарантируем защиту в рамках пятой статьи устава альянса, и мы будем защищать всех союзников. А Украина - это партнер», - заявил генсек, комментируя вопрос о возможной реакции альянса в случае обострения ситуации с войсками России близ границы с Украиной.

При этом Столтенберг назвал Украину партнером, которого НАТО высоко ценит, а также предоставляет «политическую и практическую поддержку».

Напомним, ранее официальный пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Киева.