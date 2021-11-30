Путин планирует посетить зимнюю Олимпиаду в Пекине Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин планирует посетить зимние Олимпийские игры в Пекине. Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме «Россия зовет».

«Я планировал поехать на открытие Олимпиады в Пекине», – сказал глава государства.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение посетить зимние Олимпийские игры, которые состоятся в феврале в Пекине.

По словам пресс-секретаря главы государства, заявление о визите президента в Китай будет сделано после согласования всех деталей с китайскими партнерами. Также Песков отметил, что Кремль осуждает намерения Соединенных Штатов бойкотировать зимнюю Олимпиаду по дипломатической линии.

Напомним, зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступит на Играх под названием ROC (Russian Olympic Committee, Олимпийский комитет России).