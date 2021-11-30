Путин считает, что у инвестирования в криптовалюты слишком большие риски Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Риски использования криптовалюты слишком высоки, поскольку она ничем не обеспечена. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. При этом российский лидер не исключил, что именно за этой валютой, однако призвал внимательно следить за тем, как данный процесс будет развиваться.

Глава государства также напомнил, что в некоторых странах использование криптовалюты запрещено. «По-моему в Китае она запрещена, в некоторых других запрещена, но она ничем не обеспечена, волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие. Мы тоже считаем, что нужно прислушаться к тем, кто говорит о тех больших рисках», - заявил президент на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Однако, Путин указал и на то, что в некоторых странах «все шире и шире применяются криптовалюты». «Может быть, за этим будущее, но надо внимательно следить за тем, как этот процесс будет развиваться», - добавил он.

Напомним, ранее президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что правительство страны собирается построить первый в мире Биткоин-Сити для привлечения инвестиций в Центральноамериканское государство. Первые «вулканические облигации» собираются выпустить уже в следующем году.