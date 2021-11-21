Президент Сальвадора объявил о строительстве первого в мире Биткоин-Сити для майнинга криптовалют Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Сальвадора собирается построить первый в мире Биткоин-Сити для привлечения инвестиций в Центральноамериканское государство. Такое заявление сделал президент страны Найиб Букеле.

Как рассказал глава республики, новый город будет построен в восточном регионе Ла-Уньон, и будет функционировать на основе геотермальной электростанции, при помощи которой можно будет добывать криптовалюту. По его словам, власти Сальвадора не собираются взимать каких-либо налогов, кроме 10% на добавленную стоимость.

«Инвестируйте в Биткоин-Сити и зарабатывайте столько, сколько хотите. Это полностью экологичный город, получающий энергию от вулкана», - президент Сальвадора.

Уточняется, что половина налога на добавленную стоимость будет уходить на погашение облигаций, которые власти собираются выпустить для финансирования строительства Биткоин-Сити, а остальную часть будут использовать для оплаты таких услуг, как сбор мусора.

Букеле сообщил, что новый город будет иметь кольцевую структуру с аэропортом, жилым и торговым районами, а также главной площадью, похожей на символ биткойна. По словам главы государства, инфраструктура обойдется в 300 тысяч биткоинов (около 17,7 млрд долларов).

Правительство Сальвадора намерено выпустить первые «вулканические облигации» уже в следующем году.

Напомним, 10 ноября биткоин обновил исторический максимум, достигнув 69 тысяч долларов. Как ранее отмечал специалист, позитивный прогноз по росту биткоина пока оправдывается, однако, по его мнению, вряд ли в этом году курс поднимется до 100 тысяч долларов.