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Политика30 ноября 2021 13:43

Силуанов заявил о перезагрузке «Роснано»

Глава Минфина РФ рассказал о переговорах с кредиторами компании и судьбе необеспеченного долга
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодняшний день «Роснано» находится в процессе перезагрузки. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, уточнив, что после того, как был сформирован новый совет директоров, компания по-новому настроит принципы работы.

«Сейчас компания работает с теми активами, которые есть. Осуществляет, можно сказать, реструктуризацию», - заявил министр, отметив, что обязательства, обеспечение государственными гарантиями, будут выполняться.

Что касается остальных долгов, ведутся переговоры с кредиторами, пояснил глава ведомства, выразив уверенность, что будет найден компромисс, устраивающий все стороны».

Напомним, Центробанк РФ приостанавливал торги облигациями компании «Роснано» после того, как появилась информация о возможной реструктуризации ее долга. Компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, в ходе которого обсуждались возможные сценарии реструктуризации. Минфин пообещал, что «Роснано» выполнит все свои обязательства с госгарантиями.