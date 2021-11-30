Лукашенко заявил о готовности разместить в Белоруссии российского ядерное оружие

Александр Лукашенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белоруссия готова предложить России свою территорию для размещения ядерного оружия, если ядерное оружие стран Североатлантического альянса окажется в Польше. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Таким образом глава республики прокомментировал слова генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил ранее о том, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия альянса, то может оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку от ФРГ.

Лукашенко заявил, что в таком случае он предложит президенту России Владимиру Путину «вернуть ядерное оружие в Беларусь».

«Мы договоримся какое…То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте», - заявил белорусский лидер в интервью РИА Новости.