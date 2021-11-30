Власти Греции объявили обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинация от коронавирусной инфекции для людей старше 60 лет в Греции становится обязательной, а в случае отказа от прививки ежемесячно будет налагаться штраф в размере 100 евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, выступая на заседании Совета министров.

Глава правительства отметил, что невакцинированные граждане старше 60 лет обязаны записаться на прививку до 16 января 2022 года для того, чтобы получить первую дозу вакцины.

«В противном случае каждый месяц будет налагаться административный штраф в размере 100 евро. И по закону эти деньги будут собираться в специальный фонд, который будет финансировать наши больницы», - заявил премьер-министр Греции отметив, что первоочередное внимание в системе вакцинации будет уделено пожилым людям.

Мицотакис также заявил, что соответствующие решение означает защиту, а не наказание. Он сообщил, что в период с 6 по 12 декабря власти предоставят бесплатный тест самотестирования любому взрослому, вакцинированному или нет, для выявления возможных бессимптомных носителей коронавируса.

Напомним, в Австрии вводят обязательную вакцинацию для всех граждан, противникам прививки от коронавируса грозит штраф до 7,2 тысячи евро, а за отказ платить эти деньги предусмотрен арест на четыре месяца.