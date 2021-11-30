Лукашенко: Крым стал российским после референдума

Крым стал российским после референдума, заявил Лукашенко Фото: REUTERS

Крым стал российским регионом и де-факто, и де-юре после проведения референдума,заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам политика, он намерен посетить полуостров, договоренность об этом с президентом России Владимиром Путиным есть. Этот визит будет означать признание Белоруссией Крыма частью РФ, отметил в интервью РИА Новости.

«Если президент уже туда приехали с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?!» – сказал белорусский лидер.

Как писал сайт kp.ru, Лукашенко на заседании Высшего Госсовета Союзного государства пожаловался российскому лидеру на то, что тот не пригласил его с собой в Крым. Он напомнил, что Киев закрыл для Минска воздушное пространство, и теперь граждане Белоруссии никак не могут попасть в Крым через Украину.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Однако в США и ряде европейских стран, в том числе на Украине не признали присоединение Крыма к РФ.