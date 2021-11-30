Роспотребнадзор сократит срок действия ПЦР-теста 48 часами из-за омикрон-штамма Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию необходимо сократить до 48 часов из-за особенностей распространения нового омикрон-штамма, заявила руководитель Роспотребнадзра Анна Попова на заседании координационного штаба правительства РФ.

«С учетом повышенной заразности нового штамма «Омикрон» и его потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», – сказал глава ведомства.

Как писал сайт kp.ru, Оперативный штаб по противодействию пандемии уже сформулировал некоторые новые ограничительные меры для противодействия появлению и распространению в России омикрон-штамма коронавируса и вскоре должен обнародовать эти ограничения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение в России дополнительных ограничений в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» будет принимать Оперативный штаб правительства,