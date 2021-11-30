Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 ноября 2021 17:39

Более 70 миллионов человек вакцинировались от коронавируса в России

Среди граждан старше 60 лет показатель доля привитых составляет 56%
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Более 70 миллионов человек вакцинировались от коронавируса в России

Более 70 миллионов человек вакцинировались от коронавируса в России

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России вакцину от коронавирусной инфекции получили уже более 70 миллионов человек, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Всего вакцинированы на сегодняшний день более 70 миллионов граждан», – сказал глава Минздрава.

По словам Мурашко, за прошлую неделю были привиты около 3 миллионов россиян, то есть почти 426 тысяч человек в сутки. Среди граждан старше 60 лет показатель доля вакцинированных составляет 56%, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции превысил 50%.

Между тем от гриппа в России привились уже более 54,9 миллиона человек, что составляет 37,6% от общей численности населения страны.