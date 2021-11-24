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Здоровье24 ноября 2021 12:07

Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50%

Он составляет уже 50,4%, сообщила Голикова
Абдулла ШАКИРОВ
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Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50%

Уровень коллективного иммунитета в России превысил 50%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции превысил 50%, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день уровень достижения коллективного иммунитета в целом по Российской Федерации составляет 50,4%», – сообщила вице-премьер на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

Напомним, в конце прошлой недели уровень коллективного иммунитета к коронавирусу был 50,2%, а еще неделй раньше - 49%.

Как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы вакцинации от коронавируса в России растут, и это является хорошим прогностическим признаком. По ее словам, существующие и прогнозируемые мутации вируса несущественно влияют на эффективность российских вакцин от COVID-19.

Для достижения коллективного иммунитета в России нужно повторно привить 7,6 миллиона человек, заявляла Голикова.