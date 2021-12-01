С 1 декабря 2021 года в России заблокируют все «неопознанные» корпоративные сим-карты Фото: Иван МАКЕЕВ

В России с 1 декабря 2021 года должны заблокировать все "неопознанные" корпоративные сим-карты.

До 30 ноября текущего года их нужно было зарегистрировать на портале госуслуг. Так власти решили проблему с "серыми" номерами, которые покупались на какую-либо давно закрытую организацию.

Также это защищает население от мошенников, которые могли использовать "неопознанные" симки в своих корыстных целях.

Напомним, ранее компаниям, которым принадлежат номера, нужно было передать операторам связи данные сотрудников - кто какой симкой пользуется. Затем оператор через портал госуслуг запрашивал подтверждение у каждого из этих сотрудников. И только после этого активировал сим-карту.

Однако пока представители бизнеса не достаточно серьезно отнеслись к такой необходимости. Аналитики отмечают, что проблемы могут возникнуть не только у бизнеса. К корпоративным симкам обычно привязаны и онлайн-кассы и другие устройства, которые работают от мобильного интернета.

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