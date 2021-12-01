Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: "Северный поток-2" - это дело России и Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Конгресс США не имеет никакого отношения к газопроводу "Северный поток - 2". Также он добавил, что Россия не видит проблем в возмущениях американских законодателей по поводу данного проекта.

- Это дело России и Германии, мне сложно понять, как с этим связан Конгресс США. Но они могут возмущаться чем угодно, мы в этом не видим проблемы, - заявил Полянский. Его слова цитирует ТАСС.

Первый зампостпреда РФ отметил, что позиция российской стороны относительно санкций против трубопровода, строительство которого уже завершено, хорошо известна: они незаконны и противоречат международному праву.

Накануне представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер заявлял, что Германия отвергает санкции Соединенных Штатов против газопровода "Северный поток – 2". Он отметил, что "позиция по отношению к санкциям известна: мы в принципе отвергаем санкции среди союзников".