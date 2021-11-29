МИД Германии выступил против санкций США в отношении «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Германия отвергает санкции Соединенных Штатов против газопровода «Северный поток – 2», заявил представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.

«Наша позиция по отношению к санкциям известна: мы в принципе отвергаем санкции среди союзников», – сказал дипломат на брифинге.

По словам Бургера, представители МИЛ Германии провели недавно в Вашингтоне переговоры с членами правительства и Конгресса США по санкциям против «Северного потока – 2». Диалог поучился конструктивным, сообщил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее новое правительство Германии призвало Конгресс Соединенных Штатов не вводить санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». В документе, направленном кабинетом министров ФРГ Конгрессу США сказано, что санкции могут подорвать доверие к Вашингтону и нанести ущерб трансатлантическому единству.

Напомним, Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с «Северным потоком – 2». Transadria зарегистрирована на Кипре, а связанное с ней судно Marlin ходит под российским флагом.