Россия с 1 декабря возобновляет полеты в Аргентину, Бразилию и Бангладеш Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 декабря 2021 года Россия официально возобновляет прерванное из-за распространения коронавирусной инфекции авиасообщение с пятью странами.

Теперь гражданам стали доступны полеты в Бразилию, Монголию, Аргентину, Бангладеш и Коста-Рику. Соответствующее решение в середине ноября принял оперштаб.

Также предполагается расширить авиасообщение с Азербайджаном, Италией, Киргизией, Вьетнамом и Казахстаном. А с Кубой, Мексикой и Катаром власти намерены совсем сняты ограничения на выполнение полетов, что позитивно скажется на продаже туров в эти страны.