В Госдуме попросили Голикову установить максимальную стоимость ПЦР-теста не более 1 тысячи рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Зампред комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов направил вице-премьеру страны Татьяне Голиковой письмо с просьбой установить максимальную стоимость ПЦР-теста на коронавирус не более 1 тысячи рублей.

По его мнению, это необходимо, поскольку многие граждане вынуждены проводить исследования за свой счет.

- Учитывая высокую социальную значимость ... прошу вас рассмотреть возможность госрегулирования цен на услугу по диагностике коронавирусной инфекции методом ПЦР. Предлагаю установить максимальную стоимость одного лабораторного исследования для граждан РФ не более 1 тысячи рублей, - говорится в письме Леонова Голиковой, которое цитируют РИА Новости.